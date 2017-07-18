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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138761

-Медведев:
-Владимир Владимирович, две новости - хорошая и плохая.
-Какая - хорошая?
-Мы в топе.
-А - плохая?
-Топа глубже, чем мы предполагали.

7
18
 
 ot63
25.07.2017
  234
 Медведев (833), Путин (9952)
 ТОП недели

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

69
574
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3673
 Путин (24056)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

68
371
 
 Сергей76
20.07.2017
  3743
 Захарченко (780)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

62
870
 
 YV
19.07.2017
  2871
 Россия (71543)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

61
667
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3267
 Путин (24056)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

61
162
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2910
 украинцы (2553)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

61
364
 
 YV
20.07.2017
  3629
 Кобзон (291)

Под Рязанью сбежавшую цирковую обезьяну искали с помощью самолета и тепловизора. А вот пленный российский наёмник Агеев на хрен никому в РФ не нужен.

60
464
 
 YV
23.07.2017
  3113
 Россия (71543)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

59
564
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3195
 Крым (20192)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

57
360
 
 YV
20.07.2017
  1939
 Россия (71543)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

57
562
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3393
 Донбасс (15541)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

56
157
 
 Сергей76
21.07.2017
  3436
 Донбасс (15541)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

55
560
 
 YV
19.07.2017
  2697
 Донбасс (15541)

Россия не воюет только во времена, когда жрёт гуманитарную помощь.

54
458
 
 YV
24.07.2017
  2463
 Россия (71543)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

54
357
 
 норка
19.07.2017
  2632
 Путин (24056), Трамп (1276)

- Почему у украинцев так медленно налаживается жизнь?
- На это, помимо войны, есть ещё 423 причины.
- Почему именно столько?
- Именно столько сейчас депутатов в Верховной Раде.

52
658
 
 YV
23.07.2017
  3041
 ВР (22885)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Медведев: -Владимир Владимирович, две новости - хорошая и плохая. -Какая - хорошая? -Мы в топе. -А - плохая? -Топа глубже,…
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