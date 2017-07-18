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Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами". Тетерук заявил, что таким судебным процессом "рушат боевый дух украинской армии".
После того, как достоянием гласности стали «геройства» Дейдея, ничто так не "рушит боевый дух украинской армии", как присутствие «Народного фронта» в тылу.
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