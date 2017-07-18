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У старика видать с деньгами стало туго.
Решил в займы, занять он московского, у друга.
Тот попросил в замен назвать российским Крым,
Что был намедни оккупирован, им самим.
Старик Кустурица почухал репу, испортил воздух, вздохнул,
И обратив свой взгляд на Мекку,
Прокукарекал он о том о чём его просил дружбан, за бабки.
Мораль ей басни такова -
Купить себе такого петуха возможно всем,
Но только вот беда, ведь сел он жо..й в лужу,
Бабло схарчит, Ху..ло помрёт, кому он будет нужен?
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