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Посмотрел на Ютубе теледебаты военного преступника Стрелкова-Гиркина (скоро уже Стрелкова-Могилкина) и, типа, путинского оппозиционера Навального. Навальный нудно говорил, что на Донбассе, в так называемых "ЛНР" и "ДНР", у власти находится "коррумпированный режим убийц". И тут же что-то про амнистию, предусмотренную Минскими соглашениями.
Интересно, как у Навального в голове это, вообще, может сочетаться - "коррумпированный режим убийц" и амнистия?!
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