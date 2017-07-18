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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138685

У меня к крымчанам всего один вопрос: "Как можно было мечтать стать Рязанской областью?"

10
111
 
 YV
24.07.2017
  420
 Крым (1480)
 ТОП недели

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

69
574
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3521
 Путін (1660)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

69
271
 
 Сергей76
20.07.2017
  3541
 Захарченко (77)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

66
066
 
 Антип61
18.07.2017
  2657
 Росія (7033)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

63
669
 
 YV
19.07.2017
  2753
 Росія (7033)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

62
264
 
 YV
20.07.2017
  3498
 Кобзон (25)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

61
566
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3084
 Путін (1660)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

61
162
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2828
 українці (223)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

59
564
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3132
 Крим (3571)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

58
260
 
 YV
20.07.2017
  1860
 Росія (7033)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

58
462
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3316
 Донбас (7571)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

56
460
 
 YV
19.07.2017
  2633
 Донбас (7571)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

55
257
 
 норка
19.07.2017
  2574
 Путін (1660), Трамп (867)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

54
155
 
 Сергей76
21.07.2017
  3283
 Донбас (7571)

Жители Донецка смогли побывать в трех странах, не выезжая из города.

53
255
 
 Макеевка
19.07.2017
  2761
 Донбас (7571)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

52
355
 
 YV
21.07.2017
  2452
 Росія (7033)
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Цензор.НЕТАнекдотыУ меня к крымчанам всего один вопрос: "Как можно было мечтать стать Рязанской областью?"
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