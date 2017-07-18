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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138680

Любой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.

 
00
 
 YV
24.07.2017
  16
 власть (186)
 ТОП недели

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

69
574
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3468
 Путин (24055)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

69
271
 
 Сергей76
20.07.2017
  3480
 Захарченко (780)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

66
066
 
 Антип61
18.07.2017
  2607
 Россия (71524)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

63
669
 
 YV
19.07.2017
  2729
 Россия (71524)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

62
264
 
 YV
20.07.2017
  3469
 Кобзон (291)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

61
566
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3040
 Путин (24055)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

61
162
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2809
 украинцы (2552)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

59
564
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3117
 Крым (20185)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

58
260
 
 YV
20.07.2017
  1844
 Россия (71524)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

58
462
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3301
 Донбасс (15525)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

56
460
 
 YV
19.07.2017
  2618
 Донбасс (15525)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

55
257
 
 норка
19.07.2017
  2560
 Путин (24055), Трамп (1273)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

54
155
 
 Сергей76
21.07.2017
  3244
 Донбасс (15525)

Жители Донецка смогли побывать в трех странах, не выезжая из города.

53
255
 
 Макеевка
19.07.2017
  2748
 Донбасс (15525)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

52
355
 
 YV
21.07.2017
  2423
 Россия (71524)
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Цензор.НЕТАнекдотыЛюбой зад можна переместить на трон, но не любая голова достойна короны.
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