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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138642

"Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля", - Ирина Геращенко.

От нормандских переговоров ничего кроме переговоров в Минске и не зависят. От переговоров в Минске – вообще ничего не зависит. Минск – самая независимая площадка для переговоров!

1
01
 
 Влад Просто
24.07.2017
  38
 минские соглашения (23)
 ТОП недели

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

70
474
 
 YV
17.07.2017
  3654
 ВР (2627)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

69
271
 
 Сергей76
20.07.2017
  3420
 Захарченко (77)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

68
573
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3422
 Путін (1660)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

66
066
 
 Антип61
18.07.2017
  2580
 Росія (7029)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

64
569
 
 YV
19.07.2017
  2714
 Росія (7029)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

63
164
 
 YV
20.07.2017
  3442
 Кобзон (25)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

61
162
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2795
 українці (223)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

60
565
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  3002
 Путін (1660)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

59
160
 
 YV
20.07.2017
  1827
 Росія (7029)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

58
462
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3288
 Донбас (7566)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

58
563
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3104
 Крим (3568)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

57
360
 
 YV
19.07.2017
  2606
 Донбас (7566)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

55
257
 
 норка
19.07.2017
  2548
 Путін (1660), Трамп (866)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

54
155
 
 Сергей76
21.07.2017
  3204
 Донбас (7566)

Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что смогут обойтись без медперсонала.

53
255
 
 YV
21.07.2017
  2390
 Росія (7029)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля", - Ирина Геращенко. От…
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