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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138572

Где же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!

5
05
 
 Vasil
23.07.2017
  116
 Россия (10160)
 ТОП недели

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

68
472
 
 YV
17.07.2017
  3538
 ВР (22882)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

67
168
 
 Сергей76
20.07.2017
  3233
 Захарченко (780)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

66
470
 
 ot63
17.07.2017
  2491
 Россия (71511)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

65
570
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3311
 Путин (24054)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

64
064
 
 Антип61
18.07.2017
  2511
 Россия (71511)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

63
467
 
 YV
19.07.2017
  2630
 Россия (71511)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

62
163
 
 YV
20.07.2017
  3310
 Кобзон (291)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

60
161
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2713
 украинцы (2551)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

57
360
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3207
 Донбасс (15512)

В России всегда было "время собирать земли"... И никогда не было времени их обрабатывать.

57
158
 
 YV
20.07.2017
  1745
 Россия (71511)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

56
561
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3034
 Крым (20179)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

55
358
 
 YV
19.07.2017
  2530
 Донбасс (15512)

-ВладимВладимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Буду краток, я - вместо.

54
559
 
 Старый зольдат
21.07.2017
  2757
 Путин (24054)

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

53
053
 
 Сергей76
21.07.2017
  2927
 Донбасс (15512)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

52
254
 
 норка
19.07.2017
  2482
 Путин (24054), Трамп (1271)
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Цензор.НЕТАнекдотыГде же кремлевская принципиальность?! Почему немецкие турбины не раздавили бульдозером?!
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