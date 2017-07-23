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"Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак.
Ну, вы только посмотрите, какие неблагодарные люди в Кремле сидят! Пётр Алексиевич им и так, и этак: полную блокаду Крыма и лугандона не устраивает; лугандон не освобождает; о добробатах в Украине почти не вспоминают; считай, вся энергетика в руках пророссийского олигархата; Рада уже почти как Дума … а этим в Кремле всё мало! … Допрыгаются они. Пётр Алексеевич обидится, уйдёт в отставку – будут они тогда по всей «великой и бескрайней» партизан вылавливать до тех пор, пока Крым, Донбасс … и Тюмень не вернут.
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