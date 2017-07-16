EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138533

В России создан первый в мире робот, который умеет становиться раком и извиняться перед Кадыровым.

8
19
 
 YV
22.07.2017
  210
 Кадыров (149)
 ТОП недели

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

72
880
 
 YV
16.07.2017
  3663
 Россия (71498)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

68
472
 
 YV
17.07.2017
  3387
 ВР (22882)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

66
470
 
 ot63
17.07.2017
  2358
 Россия (71498)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

64
064
 
 Антип61
18.07.2017
  2430
 Россия (71498)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

63
669
 
 YV
16.07.2017
  2235
 Россия (71498)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

63
568
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3180
 Путин (24053)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

61
465
 
 YV
19.07.2017
  2532
 Россия (71498)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

60
161
 
 Сергей76
20.07.2017
  2999
 Захарченко (780)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

59
160
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2619
 украинцы (2551)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

58
159
 
 YV
20.07.2017
  3142
 Кобзон (291)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

56
561
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2966
 Крым (20177)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

56
359
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3114
 Донбасс (15497)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

55
459
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2856
 ВР (22882)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

55
358
 
 YV
19.07.2017
  2446
 Донбасс (15497)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

52
254
 
 норка
19.07.2017
  2416
 Путин (24053), Трамп (1267)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыВ России создан первый в мире робот, который умеет становиться раком и извиняться перед Кадыровым.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти