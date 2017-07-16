EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138510

Каждый раз, когда депутаты оказываются на каникулах, они не могут понять разницы между работой и отдыхом.

1
12
 
 Евгений Цуканов
22.07.2017
  89
 ВР (1168)
 ТОП недели

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

72
880
 
 YV
16.07.2017
  3644
 Росія (7005)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

68
472
 
 YV
17.07.2017
  3368
 ВР (2626)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

66
470
 
 ot63
17.07.2017
  2341
 Росія (7005)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

64
064
 
 Антип61
18.07.2017
  2418
 Росія (7005)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

63
669
 
 YV
16.07.2017
  2232
 Росія (7005)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

63
568
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3172
 Путін (1658)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

61
465
 
 YV
19.07.2017
  2521
 Росія (7005)

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

59
160
 
 Сергей76
20.07.2017
  2972
 Захарченко (77)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

59
160
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2608
 українці (222)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

58
159
 
 YV
20.07.2017
  3117
 Кобзон (25)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

56
561
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2956
 Крим (3560)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

56
359
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  3101
 Донбас (7537)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

55
459
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2853
 ВР (2626)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

55
358
 
 YV
19.07.2017
  2434
 Донбас (7537)

Оказывается, в Мюнхене Трамп более двух часов пытался выяснить у Путина, зачем тот избрал его Президентом США.

52
254
 
 норка
19.07.2017
  2402
 Путін (1658), Трамп (860)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыКаждый раз, когда депутаты оказываются на каникулах, они не могут понять разницы между работой и отдыхом.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти