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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138494

А вы знаете, что под никами :

Однотуровый,
Життяотдам,
Нециничный,
Небандера,
Небарыга,
Необещал,
Неофшорный,
Нетрастовый,
Толькоминск,
Урабезвизовый,
Уженелипецкий,
Всехпоздравляющий,
Всехнаграждающий,
Всемсоболезнующий,
Петро Перший, "Отче ваш"...., и т.д, и т.п. вполне может скрываться Петро Алексеич Порошенко..

2
35
 
 систематик
21.07.2017
  406
 Порошенко (2648)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
278
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3858
 ВР (2626)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

71
879
 
 YV
16.07.2017
  3571
 Росія (6995)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

65
469
 
 ot63
17.07.2017
  2275
 Росія (6995)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

65
469
 
 YV
17.07.2017
  3292
 ВР (2626)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

62
567
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3094
 Путін (1651)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

62
668
 
 YV
16.07.2017
  2197
 Росія (6995)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

62
062
 
 Антип61
18.07.2017
  2358
 Росія (6995)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

60
464
 
 YV
19.07.2017
  2423
 Росія (6995)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

58
159
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2506
 українці (222)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

55
560
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2898
 Крим (3559)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

54
155
 
 YV
20.07.2017
  2839
 Кобзон (25)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

54
357
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  2974
 Донбас (7528)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

54
458
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2823
 ВР (2626)

Немцов - итоги.

Кто должен руководить страной - мертв.

Кто должен быть мертв - в тюрьме.

А тот, кто должен быть в тюрьме - руководит страной.

53
962
 
 YV
15.07.2017
  3863
 Нємцов (41)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

53
356
 
 YV
19.07.2017
  2360
 Донбас (7528)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, что под никами : Однотуровый, Життяотдам, Нециничный, Небандера, Небарыга, Необещал, Неофшорный,…
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