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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138492

Жители Донбасса, ложась спать, понятия не имеют в каком государстве проснуться....

7
07
 
 Сергей76
21.07.2017
  422
 Донбасс (1934)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
278
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3846
 ВР (22882)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

71
879
 
 YV
16.07.2017
  3559
 Россия (71481)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

65
469
 
 ot63
17.07.2017
  2260
 Россия (71481)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

65
469
 
 YV
17.07.2017
  3276
 ВР (22882)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

62
062
 
 Антип61
18.07.2017
  2338
 Россия (71481)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

62
668
 
 YV
16.07.2017
  2192
 Россия (71481)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

62
567
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3073
 Путин (24045)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

60
464
 
 YV
19.07.2017
  2392
 Россия (71481)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

58
159
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2473
 украинцы (2551)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

55
560
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2879
 Крым (20172)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

54
357
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  2934
 Донбасс (15478)

Парик - японский.
Зубы - немецкие.
Тушь - французская.
Костюм - итальянский.
Патриот - российский.

КОБЗОН. Пел на свадьбе у краснодарского судьи за 400 штук евро.

54
155
 
 YV
20.07.2017
  2745
 Кобзон (291)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

54
458
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2817
 ВР (22882)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

53
356
 
 YV
19.07.2017
  2326
 Донбасс (15478)

Немцов - итоги.

Кто должен руководить страной - мертв.

Кто должен быть мертв - в тюрьме.

А тот, кто должен быть в тюрьме - руководит страной.

53
962
 
 YV
15.07.2017
  3859
 Немцов (706)
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