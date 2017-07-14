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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138488

Не знаю, как к ядерной войне, а к зомби-апокалипсису в России, подготовились отлично.

Зомби, питающиеся мозгами, здесь будут голодать...

1
01
 
 Сергей76
21.07.2017
  17
 Россия (10160)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
278
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3817
 ВР (22882)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

71
879
 
 YV
16.07.2017
  3532
 Россия (71477)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

65
469
 
 YV
17.07.2017
  3252
 ВР (22882)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

65
469
 
 ot63
17.07.2017
  2237
 Россия (71477)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

62
668
 
 YV
16.07.2017
  2183
 Россия (71477)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

62
062
 
 Антип61
18.07.2017
  2322
 Россия (71477)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

62
567
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3054
 Путин (24043)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

61
667
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3348
 Россия (71477)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

59
463
 
 YV
19.07.2017
  2366
 Россия (71477)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

57
158
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2448
 украинцы (2551)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

55
560
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2865
 Крым (20170)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

54
458
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2810
 ВР (22882)

"Малороссия" — это то, что осталось от "Новороссии", после того, как её поматросили.

53
356
 
 Andrey Dark
19.07.2017
  2899
 Донбасс (15477)

Немцов - итоги.

Кто должен руководить страной - мертв.

Кто должен быть мертв - в тюрьме.

А тот, кто должен быть в тюрьме - руководит страной.

53
962
 
 YV
15.07.2017
  3851
 Немцов (706)

Давно уже предлагал объединить ДНР и ЛНР общим названием "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДОНЕЦКИЕ УМИРАТЫ".

52
355
 
 YV
19.07.2017
  2301
 Донбасс (15477)
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Цензор.НЕТАнекдотыНе знаю, как к ядерной войне, а к зомби-апокалипсису в России, подготовились отлично. Зомби, питающиеся мозгами, здесь…
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