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Слушая кремлевских пропагандистов, можно сделать очень простой вывод: из каждого крана в ванной на Донбассе течет кисель, а скоро... Ну очень скоро .. Фондовая биржа Шанхая переедет в Макеевку и все будет зашибись. А Украине завтра капец, бо в Магадане дядя Вася в дранной майке перекроет газ лично на своей кухне
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