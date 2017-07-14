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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138454

В Госдуме предложили ввести пожизненное заключение за вербовку террористов. А все для того, чтобы Путин смог стать пожизненным президентом России.

1
01
 
 Евгений Цуканов
21.07.2017
  27
 Путин (9952)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
278
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3773
 ВР (22882)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

71
879
 
 YV
16.07.2017
  3487
 Россия (71474)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

71
1081
 
 YV
14.07.2017
  3293
 Немцов (706), Путин (24043)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

64
872
 
 YV
14.07.2017
  3097
 Россия (71474)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

64
468
 
 YV
17.07.2017
  3234
 ВР (22882)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

64
468
 
 ot63
17.07.2017
  2220
 Россия (71474)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

62
668
 
 YV
16.07.2017
  2172
 Россия (71474)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

62
062
 
 Антип61
18.07.2017
  2309
 Россия (71474)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

61
667
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3341
 Россия (71474)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

61
566
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  3034
 Путин (24043)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

58
462
 
 YV
19.07.2017
  2339
 Россия (71474)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

56
157
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2421
 украинцы (2551)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

54
559
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2853
 Крым (20169)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

54
458
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2804
 ВР (22882)

Немцов - итоги.

Кто должен руководить страной - мертв.

Кто должен быть мертв - в тюрьме.

А тот, кто должен быть в тюрьме - руководит страной.

53
962
 
 YV
15.07.2017
  3846
 Немцов (706)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ Госдуме предложили ввести пожизненное заключение за вербовку террористов. А все для того, чтобы Путин смог стать…
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