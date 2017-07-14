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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138420

ДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя.
А вот Малороссию - можно.

Спасибо Захарченко...

16
016
 
 Сергей76
20.07.2017
  525
 Захарченко (98)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
177
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3669
 ВР (2626)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

70
1080
 
 YV
14.07.2017
  3197
 Нємцов (41), Путін (1651)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

69
877
 
 YV
16.07.2017
  3378
 Росія (6983)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

69
978
 
 ot63
14.07.2017
  3261
 Путін (1651)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

64
872
 
 YV
14.07.2017
  3057
 Росія (6983)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

64
468
 
 YV
17.07.2017
  3167
 ВР (2626)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

63
467
 
 ot63
17.07.2017
  2171
 Росія (6983)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

61
667
 
 YV
16.07.2017
  2135
 Росія (6983)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

60
565
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2900
 Путін (1651)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

60
666
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3307
 Росія (6983)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

58
058
 
 Антип61
18.07.2017
  2215
 Росія (6983)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

53
457
 
 YV
19.07.2017
  2111
 Росія (6983)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

53
457
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2767
 ВР (2626)

Пророссийская «Вата»:
- Хватит воевать! Нужно искать какой-то выход из этой ситуации!!!
Украинцы:
- А вихід є… На прикордонних пунктах Донбасу і на Керченській переправі…

53
154
 
 Гайдамака
19.07.2017
  2192
 українці (222)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

52
557
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2732
 Крим (3551)
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Цензор.НЕТАнекдотыДНР и ЛНР, по Минским соглашениям, ВСУ атаковать нельзя. А вот Малороссию - можно. Спасибо Захарченко...
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