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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138363

-Как сантехника Захарченко угораздило создать новое государство Малороссию?
-У него потек бачок, который он носит на плечах.

4
26
 
 Евгений Цуканов
20.07.2017
  416
 Захарченко (98)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
177
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3636
 ВР (2626)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

70
1080
 
 YV
14.07.2017
  3171
 Нємцов (41), Путін (1651)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

69
877
 
 YV
16.07.2017
  3348
 Росія (6981)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

69
978
 
 ot63
14.07.2017
  3242
 Путін (1651)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

64
872
 
 YV
14.07.2017
  3043
 Росія (6981)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

64
468
 
 YV
17.07.2017
  3131
 ВР (2626)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

63
467
 
 ot63
17.07.2017
  2149
 Росія (6981)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

61
667
 
 YV
16.07.2017
  2116
 Росія (6981)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

60
666
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3292
 Росія (6981)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

58
563
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2829
 Путін (1651)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

58
058
 
 Антип61
18.07.2017
  2165
 Росія (6981)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

53
457
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2748
 ВР (2626)

Украина поддержит создание Многороссии на территории РФ.

52
355
 
 YV
19.07.2017
  2003
 Росія (6981)

А вы знаете, что на пляжах оккупированного рашистами Крыма так тихо, что слышно, как россияне отдыхают в Турции.

52
557
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2667
 Крим (3550)

Немцов - итоги.

Кто должен руководить страной - мертв.

Кто должен быть мертв - в тюрьме.

А тот, кто должен быть в тюрьме - руководит страной.

52
961
 
 YV
15.07.2017
  3801
 Нємцов (41)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Как сантехника Захарченко угораздило создать новое государство Малороссию? -У него потек бачок, который он носит на плечах.
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