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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138344

Три года учил днровский язык, а оказалось - надо малороссий...

6
06
 
 Сергей76
19.07.2017
  365
 Донбасс (1934)
 ТОП недели

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

76
177
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3517
 ВР (22880)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

71
172
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3694
 Путин (24038)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

70
878
 
 ot63
14.07.2017
  3145
 Путин (24038)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

70
1080
 
 YV
14.07.2017
  3071
 Немцов (706), Путин (24038)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

68
876
 
 YV
16.07.2017
  3238
 Россия (71462)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

64
266
 
 гайдамака
13.07.2017
  2610
 Россия (71462)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

63
871
 
 YV
14.07.2017
  2996
 Россия (71462)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

60
464
 
 ot63
17.07.2017
  2074
 Россия (71462)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

60
666
 
 YV
16.07.2017
  2059
 Россия (71462)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

60
464
 
 YV
17.07.2017
  3000
 ВР (22880)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

60
666
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3250
 Россия (71462)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

57
1067
 
 YV
13.07.2017
  3831
 Россия (71462)

- А правда, что Владимир Владимирович может поставить раком весь мир?
- Правда!
- А почему тогда он поставил раком только Россию?

54
458
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  2486
 Путин (24038)

Россияне стырили газовые турбины "Сименс" для производства электроэнергии в стыренном Крыму из газа стыренных месторождений, добытого стыренным вышками.

Что поделать, российские скрепы, они такие скрепы...

54
054
 
 Антип61
18.07.2017
  2012
 Россия (71462)

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

52
456
 
 Гайдамака
16.07.2017
  2709
 ВР (22880)
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Цензор.НЕТАнекдотыТри года учил днровский язык, а оказалось - надо малороссий...
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