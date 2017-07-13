Народная республика Малороссия – сокращенно НарМал.

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«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).
«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)
Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…
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