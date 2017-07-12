Если «Отче наш» в Верховный Раде - это ответ Украины на Крымнаш, то можно уже проводить перевыборы.

Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
А вы знаете, что:
- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.
А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.
4728
«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).
«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)
Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…
2581