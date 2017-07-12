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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ ОТ КРЫМСТАТА

За 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней — на 25%, птицы — на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.

5
27
 
 Старый зольдат
18.07.2017
  364
 Крым (1480)
 ТОП недели

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

78
684
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4620
 Китай (984), коррупция (7361)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

77
380
 
 гайдамака
12.07.2017
  3631
 Россия (71436)

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

74
175
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3367
 ВР (22879)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

71
172
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3578
 Путин (24030)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

70
1080
 
 YV
14.07.2017
  2957
 Немцов (706), Путин (24030)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

69
877
 
 ot63
14.07.2017
  3032
 Путин (24030)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

67
875
 
 YV
16.07.2017
  3043
 Россия (71436)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

63
871
 
 YV
14.07.2017
  2906
 Россия (71436)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

62
264
 
 гайдамака
13.07.2017
  2527
 Россия (71436)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

60
565
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3159
 Россия (71436)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

58
664
 
 YV
16.07.2017
  1906
 Россия (71436)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

58
1674
 
 YV
12.07.2017
  4126
 реформы (2744)

Раз без Украины нет России – так пусть Россиии и не будет.

57
461
 
 ot63
17.07.2017
  1816
 Россия (71436)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

57
1067
 
 YV
13.07.2017
  3767
 Россия (71436)

Если бы я имел право законодательной инициативы, то внёс бы закон, который бы обязал нардепов каждое утро озвучивать не "Отче наш", а свою декларацию о доходах в день выборов и на текущий момент. С чувством и выражением!

56
460
 
 YV
17.07.2017
  2576
 ВР (22879)
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Цензор.НЕТАнекдотыНЕМНОГО СТАТИСТИКИ ОТ КРЫМСТАТА За 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого…
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