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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138214

А вы знаете, когда депутаты голосуют за лоббисткие, коррупционные законы, то один депутат может запросто проголосовать за четверых, потому что так надо.. А когда депутаты голосуют за снятие "неприкосновенности", пусть даже с самого последнего подлеца, хрен вы увидите хоть одного "кнопкодава", потому что это в их кругу называется "подляна".

 
00
 
 систематик
18.07.2017
  3
 ВР (1168), коррупция (614)
 ТОП недели

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

78
583
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4577
 Китай (105), корупція (1562)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

77
380
 
 гайдамака
12.07.2017
  3609
 Росія (6959)

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

73
174
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3316
 ВР (2624)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

71
980
 
 YV
14.07.2017
  2921
 Нємцов (41), Путін (1644)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

71
172
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3548
 Путін (1644)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

70
777
 
 ot63
14.07.2017
  2999
 Путін (1644)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

65
772
 
 YV
16.07.2017
  2981
 Росія (6959)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

64
771
 
 YV
14.07.2017
  2871
 Росія (6959)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

62
163
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3741
 Путін (1644)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

62
264
 
 гайдамака
13.07.2017
  2504
 Росія (6959)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

61
970
 
 YV
11.07.2017
  3959
 Путін (1644)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

60
464
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  3120
 Росія (6959)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

59
1574
 
 YV
12.07.2017
  4108
 реформи (865)

Фильм про балерину оскорбляет память царя, а чучело, убившее всю царскую семью и лежащее на главной площади страны - не оскорбляет.

Клоуны, мля...

58
563
 
 YV
16.07.2017
  1854
 Росія (6959)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

58
967
 
 YV
13.07.2017
  3742
 Росія (6959)
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Цензор.НЕТАнекдотыА вы знаете, когда депутаты голосуют за лоббисткие, коррупционные законы, то один депутат может запросто…
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