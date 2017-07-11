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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138174

Стадии духовного развития Верховной Рады:

1. "Отче наш". Если не поможет переходим к пункту 2.
2. Алтарь и ягнёнок. Если и это не поможет то переходим к 3.
3. Аллаху акбар.
4. Тотем и Бубен.
5. Кукла Вуду.
6. Хари Рама, Хари Кришна.
7. Строим Пирамиду.
8. Строим поклонную статую Зевса.
...

Всё это депутаты преподнесут народу, как реформы и выпишут себе премии.

3
25
 
 Разноязычный Украинец
17.07.2017
  274
 ВР (1168)
 ТОП недели

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

78
583
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4457
 Китай (984), коррупция (7356)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

77
380
 
 гайдамака
12.07.2017
  3529
 Россия (71425)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

71
172
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3471
 Путин (24027)

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

70
171
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  3061
 ВР (22876)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

69
978
 
 YV
14.07.2017
  2779
 Немцов (706), Путин (24027)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

69
675
 
 ot63
11.07.2017
  3031
 Россия (71425)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

67
774
 
 ot63
14.07.2017
  2881
 Путин (24027)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

64
771
 
 YV
14.07.2017
  2731
 Россия (71425)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

62
163
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3691
 Путин (24027)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

61
970
 
 YV
11.07.2017
  3911
 Путин (24027)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

61
263
 
 гайдамака
13.07.2017
  2446
 Россия (71425)

Отсутствие опознавательных знаков на военнослужащем — это опознавательный знак принадлежности его к российским вооруженным силам.

59
665
 
 YV
16.07.2017
  2580
 Россия (71425)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

59
463
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  2984
 Россия (71425)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

59
1574
 
 YV
12.07.2017
  4058
 реформы (2744)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

57
966
 
 YV
13.07.2017
  3679
 Россия (71425)
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Цензор.НЕТАнекдотыСтадии духовного развития Верховной Рады: 1. "Отче наш". Если не поможет переходим к пункту 2. 2. Алтарь и ягнёнок.…
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