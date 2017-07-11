EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138158

А взагалі, не можна в Раді читати "Отче наш". Уявляєте, скільки народних депутатів спалахнуть та проваляться крізь землю?

6
17
 
 YV
17.07.2017
  94
 ВР (1168)
 ТОП недели

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

78
482
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4403
 Китай (984), коррупция (7356)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

77
380
 
 гайдамака
12.07.2017
  3504
 Россия (71422)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

71
172
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3441
 Путин (24027)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

70
575
 
 ot63
11.07.2017
  3012
 Россия (71422)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

70
878
 
 YV
14.07.2017
  2725
 Немцов (706), Путин (24027)

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

68
169
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  2926
 ВР (22876)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

68
674
 
 ot63
14.07.2017
  2832
 Путин (24027)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

65
671
 
 YV
14.07.2017
  2677
 Россия (71422)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

62
870
 
 YV
11.07.2017
  3897
 Путин (24027)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

62
163
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3675
 Путин (24027)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

61
263
 
 гайдамака
13.07.2017
  2429
 Россия (71422)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

60
1474
 
 YV
12.07.2017
  4045
 реформы (2744)

- А вы знаете, насколько сложно в России быть дураком!?
- Почему?
- Конкурентов много.

59
362
 
 Старый зольдат
14.07.2017
  2925
 Россия (71422)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

58
866
 
 YV
13.07.2017
  3662
 Россия (71422)

Познакомившись с Путиным поближе, Трамп ввел новые санкции.
Многоходовочки Путина становятся все изощреннее...

55
156
 
 Сергей76
11.07.2017
  4645
 Путин (24027)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыА взагалі, не можна в Раді читати "Отче наш". Уявляєте, скільки народних депутатів спалахнуть та проваляться крізь…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти