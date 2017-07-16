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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138121

Власть придумала, как увеличить продолжительность жизни украинцев - дала судьям Конституционного суда пожизненную зарплату.

 
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 Евгений Цуканов
16.07.2017
  11
 КС (39)
 ТОП недели

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

77
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 Старый зольдат
12.07.2017
  4260
 Китай (984), коррупция (7356)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

76
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 гайдамака
12.07.2017
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 Россия (71417)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

71
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 ot63
11.07.2017
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 Россия (71417)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

70
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 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3360
 Путин (24027)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

67
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 YV
14.07.2017
  2573
 Немцов (706), Путин (24027)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

66
571
 
 ot63
14.07.2017
  2692
 Путин (24027)

Начинать заседания Верховной Рады нужно не с чтения "Отче наш", а с зачитывания депутатам отдельных статей Уголовного кодекса Украины.

63
164
 
 Andrey Dark
15.07.2017
  2467
 ВР (22874)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

63
770
 
 YV
11.07.2017
  3831
 Путин (24027)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

63
871
 
 Сергей76
10.07.2017
  4269
 Путин (24027)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

62
163
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3621
 Путин (24027)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

61
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 YV
12.07.2017
  3990
 реформы (2744)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

60
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 гайдамака
13.07.2017
  2372
 Россия (71417)

А вы знаете, как в Турции чтят традиции приехавших к ним туристов? Например, перед тем, как подавать российским туристам на обед помидоры, персики и апельсины их предварительно давят бульдозером.

59
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 Старый зольдат
10.07.2017
  3850
 Турция (2014)

Убийца Немцова получил такой же срок, как украинский режиссер Сенцов, который никого не убивал.

Это всё, что надо знать о российском правосудии.

58
563
 
 YV
14.07.2017
  2527
 Россия (71417)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

58
765
 
 YV
13.07.2017
  3597
 Россия (71417)
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Цензор.НЕТАнекдотыВласть придумала, как увеличить продолжительность жизни украинцев - дала судьям Конституционного суда пожизненную зарплату.
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