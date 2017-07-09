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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 138042

В Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и воруют...). А заседание предлагают начинать с "Отче наш...". Может, лучше начинать с "изгнания дьявола"?!

1
01
 
 Гайдамака
16.07.2017
  150
 ВР (1167)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

88
391
 
 Сергей
09.07.2017
  4351
 Путин (24027), Трамп (1244)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

72
375
 
 гайдамака
12.07.2017
  3325
 Россия (71415)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

72
375
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4149
 Китай (984), коррупция (7356)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

69
473
 
 ot63
11.07.2017
  2909
 Россия (71415)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

67
168
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3279
 Путин (24027)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

63
871
 
 Сергей76
10.07.2017
  4236
 Путин (24027)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

62
668
 
 YV
11.07.2017
  3771
 Путин (24027)

- Убийцу Немцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- А заказчик?
- А заказчик пойдёт на четвёртый срок.

61
667
 
 YV
14.07.2017
  2395
 Немцов (706), Путин (24027)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

61
465
 
 ot63
14.07.2017
  2541
 Путин (24027)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

59
160
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3577
 Путин (24027)

А вы знаете, как в Турции чтят традиции приехавших к ним туристов? Например, перед тем, как подавать российским туристам на обед помидоры, персики и апельсины их предварительно давят бульдозером.

59
463
 
 Старый зольдат
10.07.2017
  3823
 Турция (2011)

RyanAir - нема, IKEA - нема, PayPal - нема, Tesla - нема, Apple - нема... Та ще багато чого нема. Зате є Онищенко, Розенблат, бурштин, Одеський припортовий...

Рішучі реформи.

57
1269
 
 YV
12.07.2017
  3928
 реформы (2743)

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для для германской восточной границы вследствие массированой концентрации и подготовки всех вооружённых сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры…». (граф Шуленбург, посол Германии в СССР, 22.06.1941 г., 5.30 утра).

«В Крыму мы были вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения…». (В.В. Путин, Президент РФ, 16.06. 2014 г.)

Разницу улавливаете? Нет?! А она есть… Немцы, хотя-бы, войну объявили…

56
258
 
 гайдамака
13.07.2017
  2316
 Россия (71415)

С колен поднялись, а локти от земли так и не оторвали.

53
659
 
 YV
13.07.2017
  3523
 Россия (71415)

Познакомившись с Путиным поближе, Трамп ввел новые санкции.
Многоходовочки Путина становятся все изощреннее...

53
154
 
 Сергей76
11.07.2017
  4580
 Путин (24027)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ Верховной Раде около 30% - евреи, около 10-ти - мусульмане, остальные - атеисты, ("Креста на них нет...", так врут и…
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