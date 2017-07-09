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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137986

- Господин Розенблат, Вам следует явиться завтра в прокуратуру на 14.30.
- Так, а рейс на Израиль только в 15.00
- Ок. Ну, тогда на 15.30.

8
19
 
 Лёлик
15.07.2017
  350
 Розенблат (1)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

87
390
 
 Сергей
09.07.2017
  4263
 Путин (24027), Трамп (1243)

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

А вы знаете, что:

- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это).
- Длина дорог- 4 млн. километров.
- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А в 2016 году построили мост от Гонгконга до Макао.
- За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей.
- Каждый год строят 100 аэропортов.
- Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел.
- Туннель длиной 28 км.
- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
- Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек.

А вся эта положительная статистика - из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

71
273
 
 Старый зольдат
12.07.2017
  4051
 Китай (984), коррупция (7352)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

71
374
 
 гайдамака
12.07.2017
  3213
 Россия (71403)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

68
068
 
 Антип61
09.07.2017
  2567
 Путин (24027)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

68
472
 
 ot63
11.07.2017
  2862
 Россия (71403)

Путин: "Турбины Сименс мы нашли в шахтах Донбасса... Хотя - нет, ведь нас там нет. В шахтах Крыма..."

64
165
 
 Разноязычный Украинец
13.07.2017
  3149
 Путин (24027)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

62
668
 
 YV
11.07.2017
  3717
 Путин (24027)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

62
567
 
 ot63
09.07.2017
  2987
 НАТО (5628), Путин (24027), Россия (71403)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

62
870
 
 Сергей76
10.07.2017
  4196
 Путин (24027)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

60
060
 
 Сергей76
09.07.2017
  2567
 политика (3227)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

60
262
 
 Гайдамака
09.07.2017
  3114
 Путин (24027)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

59
160
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3532
 Путин (24027)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

59
362
 
 Сергей76
09.07.2017
  2624
 ВР (22872)

А вы знаете, как в Турции чтят традиции приехавших к ним туристов? Например, перед тем, как подавать российским туристам на обед помидоры, персики и апельсины их предварительно давят бульдозером.

58
462
 
 Старый зольдат
10.07.2017
  3795
 Турция (2009)

Послушать Путина, Донбас - не земля, а скатерть-самобранка: в шахтах - танки, в лужах - бензин, на деревьях патроны растут.

56
359
 
 ot63
14.07.2017
  2297
 Путин (24027)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Господин Розенблат, Вам следует явиться завтра в прокуратуру на 14.30. - Так, а рейс на Израиль только в 15.00 - Ок. Ну, тогда…
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