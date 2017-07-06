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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137898

Трамп выиграл "кубок Путина" в беге по граблям.

1
54
 
 ot63
13.07.2017
  470
 Путин (9951), Трамп (214)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

86
389
 
 Сергей
09.07.2017
  3893
 Путін (1634), Трамп (839)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

74
781
 
 YV
08.07.2017
  3428
 Путін (1634), Трамп (839)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

68
068
 
 Антип61
09.07.2017
  2370
 Путін (1634)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

67
774
 
 YV
07.07.2017
  4106
 Путін (1634)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

63
366
 
 ot63
11.07.2017
  2569
 Росія (6906)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

62
567
 
 ot63
09.07.2017
  2819
 НАТО (1127), Путін (1634), Росія (6906)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

61
162
 
 гайдамака
12.07.2017
  2574
 Росія (6906)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

61
768
 
 Сергей76
10.07.2017
  3945
 Путін (1634)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

60
060
 
 Сергей76
09.07.2017
  2435
 політика (70)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

60
262
 
 Гайдамака
09.07.2017
  2967
 Путін (1634)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

59
362
 
 Сергей76
09.07.2017
  2496
 ВР (2584)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

58
462
 
 YV
11.07.2017
  3321
 Путін (1634)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

56
258
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3231
 Путін (1634)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

56
056
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3146
 Путін (1634)

А вы знаете, как в Турции чтят традиции приехавших к ним туристов? Например, перед тем, как подавать российским туристам на обед помидоры, персики и апельсины их предварительно давят бульдозером.

55
459
 
 Старый зольдат
10.07.2017
  3563
 Туреччина (626)
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Цензор.НЕТАнекдотыТрамп выиграл "кубок Путина" в беге по граблям.
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