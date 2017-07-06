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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137876

Превзойдя Брежнева по сроку правления, Путин не повесил себе ни одной звезды. Правда, он компенсировал это дворцами, яхтами и миллиардами.

1
01
 
 YV
13.07.2017
  57
 Путін (0)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

86
389
 
 Сергей
09.07.2017
  3864
 Путин (24014), Трамп (1236)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

75
681
 
 YV
08.07.2017
  3410
 Путин (24014), Трамп (1236)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

68
068
 
 Антип61
09.07.2017
  2352
 Путин (24014)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

68
674
 
 YV
07.07.2017
  4093
 Путин (24014)

В демократических странах власть меняется, когда народ идет к урнам. В России власть меняется когда народ идет за урной.

64
266
 
 ot63
11.07.2017
  2530
 Россия (71369)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

63
467
 
 ot63
09.07.2017
  2798
 НАТО (5621), Путин (24014), Россия (71369)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

61
768
 
 Сергей76
10.07.2017
  3912
 Путин (24014)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

60
060
 
 Сергей76
09.07.2017
  2423
 политика (3227)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

60
262
 
 Гайдамака
09.07.2017
  2951
 Путин (24014)

«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако, Московская история – история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).

60
161
 
 гайдамака
12.07.2017
  2452
 Россия (71369)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

59
362
 
 Сергей76
09.07.2017
  2486
 ВР (22831)

Помни, ватник, санкции Запада направлены против конкретных российских лиц и компаний, а антисанкции Путина направлены против всего российского народа!

59
362
 
 YV
11.07.2017
  3263
 Путин (24014)

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

56
056
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  3081
 Путин (24014)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

55
257
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3221
 Путин (24014)

А вы знаете, как в Турции чтят традиции приехавших к ним туристов? Например, перед тем, как подавать российским туристам на обед помидоры, персики и апельсины их предварительно давят бульдозером.

54
458
 
 Старый зольдат
10.07.2017
  3533
 Турция (2007)
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Цензор.НЕТАнекдотыПревзойдя Брежнева по сроку правления, Путин не повесил себе ни одной звезды. Правда, он компенсировал это дворцами,…
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