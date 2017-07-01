EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137781

- Соломон Маркович, шо имеете сказать за взятие отпечатков пальцев и цифровые фотографии всех въезжающих в Украину?
- Моня, я только ЗА. Но для въезжающих в Украину россиян я бы таки ещё ввел обязательное ношение намордника. Ну шо людей не покусали в метро или трамвае.
- Но среди них бывают и хорошие россияне?
- Моня, как говаривалось в старом анекдоте; хорошим россиянам - хороший намордник.

6
17
 
 Старый зольдат
11.07.2017
  343
 Россия (10160)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

78
381
 
 Сергей
09.07.2017
  3321
 Путин (24005), Трамп (1229)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

70
575
 
 YV
08.07.2017
  3101
 Путин (24005), Трамп (1229)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

67
370
 
 Сергей76
05.07.2017
  3699
 власть (2629)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

67
572
 
 YV
07.07.2017
  3859
 Путин (24005)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

63
366
 
 Антип61
05.07.2017
  3460
 Россия (71343)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

61
061
 
 Антип61
09.07.2017
  2082
 Путин (24005)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

60
1272
 
 ot63
05.07.2017
  3562
 Россия (71343)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

59
463
 
 ot63
09.07.2017
  2514
 НАТО (5613), Путин (24005), Россия (71343)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

55
156
 
 Гайдамака
09.07.2017
  2677
 Путин (24005)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

54
054
 
 Сергей76
09.07.2017
  2179
 политика (3227)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

54
357
 
 Сергей76
09.07.2017
  2246
 ВР (22798)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

54
256
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3114
 Путин (24005)

Если бы не США и НАТО, россияне жили бы счастливо: лепили петухов из навоза, метали коровьи лепёшки... Они и сейчас это делают, но без счастья.

49
150
 
 санитар шестой палаты
08.07.2017
  2116
 Россия (71343)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

48
553
 
 Сергей76
10.07.2017
  3202
 Путин (24005)

В других странах, такие люди, принимают сильнодействующие лекарства,
а у нас - законы...

46
248
 
 Сергей76
07.07.2017
  3019
 ВР (22798)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдоты- Соломон Маркович, шо имеете сказать за взятие отпечатков пальцев и цифровые фотографии всех въезжающих в Украину? -…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти