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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137780

В двойников Путина не верю.

Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были дегенератами?!

10
010
 
 Andrey Dark
11.07.2017
  323
 Путин (9951)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

78
381
 
 Сергей
09.07.2017
  3321
 Путин (24005), Трамп (1229)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

70
575
 
 YV
08.07.2017
  3101
 Путин (24005), Трамп (1229)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

67
370
 
 Сергей76
05.07.2017
  3699
 власть (2629)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

67
572
 
 YV
07.07.2017
  3859
 Путин (24005)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

63
366
 
 Антип61
05.07.2017
  3460
 Россия (71343)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

61
061
 
 Антип61
09.07.2017
  2082
 Путин (24005)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

60
1272
 
 ot63
05.07.2017
  3562
 Россия (71343)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

59
463
 
 ot63
09.07.2017
  2514
 НАТО (5613), Путин (24005), Россия (71343)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

55
156
 
 Гайдамака
09.07.2017
  2677
 Путин (24005)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

54
054
 
 Сергей76
09.07.2017
  2179
 политика (3227)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

54
357
 
 Сергей76
09.07.2017
  2246
 ВР (22798)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

54
256
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3114
 Путин (24005)

Если бы не США и НАТО, россияне жили бы счастливо: лепили петухов из навоза, метали коровьи лепёшки... Они и сейчас это делают, но без счастья.

49
150
 
 санитар шестой палаты
08.07.2017
  2116
 Россия (71343)

Путин - настоящий украинский националист! Чтобы Украину легко и быстро приняли в ЕС и НАТО, он принес в жертву ненавистную ему Россию...

48
553
 
 Сергей76
10.07.2017
  3202
 Путин (24005)

В других странах, такие люди, принимают сильнодействующие лекарства,
а у нас - законы...

46
248
 
 Сергей76
07.07.2017
  3019
 ВР (22798)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ двойников Путина не верю. Можно найти пять похожих на него людей одинакового роста, не спорю. Но что бы все пять были…
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