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Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!
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Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.
Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.
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