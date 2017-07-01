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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137715

Гепрокурор Луценко каждый день вносит представления в Раду о снятии с депутатов неприкосновенности, но пока ни одного депутата не вынесли.

3
25
 
 Евгений Цуканов
11.07.2017
  273
 ВР (1167), Луценко (675)
 ТОП недели

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

75
378
 
 Сергей
09.07.2017
  3220
 Путин (24003), Трамп (1228)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

68
573
 
 YV
08.07.2017
  3054
 Путин (24003), Трамп (1228)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

67
370
 
 Сергей76
05.07.2017
  3674
 власть (2629)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

67
572
 
 YV
07.07.2017
  3830
 Путин (24003)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

66
268
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  3341
 Крым (20099)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

63
265
 
 Гайдамака
04.07.2017
  3354
 Россия (71340)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

63
366
 
 Антип61
05.07.2017
  3450
 Россия (71340)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

60
1272
 
 ot63
05.07.2017
  3552
 Россия (71340)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

60
060
 
 Антип61
09.07.2017
  2040
 Путин (24003)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

57
461
 
 ot63
09.07.2017
  2465
 НАТО (5612), Путин (24003), Россия (71340)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

54
256
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3100
 Путин (24003)

- В чем разница между Адамом с Евой и путинской Россией?
- Адам с Евой прикрывали свой срам фиговым листком, а путинская Россия – «лавровым»…

54
155
 
 Гайдамака
09.07.2017
  2629
 Путин (24003)

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. Ты ПОНЯТЬ можешь?

53
053
 
 Сергей76
09.07.2017
  2136
 политика (3227)

Депутаты не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают...

53
356
 
 Сергей76
09.07.2017
  2202
 ВР (22789)

НОВОСТИ ДУРДОМА

В оккупированном рашистами Крыму для туристов откроют посещение дачи Сталина в Массандре.В экспозиции будет выставлены сапоги великого негодяя и пара ношенных, яко бы его носков. По мнению оккупантов это должно обеспечить небывалый наплыв туристов.

47
249
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  2922
 Крым (20099)
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Цензор.НЕТАнекдотыГепрокурор Луценко каждый день вносит представления в Раду о снятии с депутатов неприкосновенности, но пока ни одного…
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