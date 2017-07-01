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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137698

Пройде зовсім небагато часу і споживати шоколад у великих кількостях будуть забороняти не лише стоматологи, а й психіатри...

5
49
 
 Alex Blavatskij
10.07.2017
  268
 украинцы (787)
 ТОП недели

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

72
274
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3401
 Крым (20093)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

70
777
 
 YV
04.07.2017
  2576
 Россия (71327)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

66
369
 
 Сергей76
05.07.2017
  3605
 власть (2629)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

66
470
 
 YV
07.07.2017
  3668
 Путин (24001)

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

66
268
 
 Сергей
09.07.2017
  2589
 Путин (24001), Трамп (1227)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

65
267
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  3288
 Крым (20093)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

63
265
 
 Гайдамака
04.07.2017
  3308
 Россия (71327)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

62
365
 
 Антип61
05.07.2017
  3395
 Россия (71327)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

61
465
 
 YV
08.07.2017
  2803
 Путин (24001), Трамп (1227)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

60
1171
 
 ot63
05.07.2017
  3496
 Россия (71327)

С нашими судами, цветы - это единственное, кого может посадить Генпрокурор...

57
360
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3399
 Луценко (7010)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

53
255
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3023
 Путин (24001)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

52
052
 
 Антип61
09.07.2017
  1705
 Путин (24001)

Сколько солдата НАТО ни корми, он все равно на российскую землю смотрит. И отбирает, отбирает, отбирает… Уже сил нет терпеть это НАТО, чьи солдаты ломают россиянам дороги, закрывают больницы, школы и детские сады. НАТО кормит россиян низкосортными продуктами, платит маленькие зарплаты, запрещает митинги, лишает прав и заставляет стоять в огромных очередях за импортными продуктами.Россияне всегда зналют, что НАТО — зло! Хорошо что хоть Путин Россию спасает!

48
351
 
 ot63
09.07.2017
  2034
 НАТО (5588), Путин (24001), Россия (71327)

Французская полиция задержала "националиста", планировавшего убийство Макрона.

Все, что нужно знать о французском "националисте "- он собирался стрелять из автомата Калашникова. Видимо, из других не умеет....

48
149
 
 поэт
04.07.2017
  2852
 Макрон (115)
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Цензор.НЕТАнекдотыПройде зовсім небагато часу і споживати шоколад у великих кількостях будуть забороняти не лише стоматологи, а й психіатри...
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