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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137657

Судя по отношению регламентого комитета к представлениям Генпрокуратуры, Верховная Рада - это неприкосновенный запас депутатов.

 
00
 
 Евгений Цуканов
10.07.2017
  113
 ВР (1166), ГПУ (267)
 ТОП недели

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

72
274
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3356
 Крым (20091)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

71
677
 
 YV
04.07.2017
  2534
 Россия (71327)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

68
876
 
 систематик
03.07.2017
  4057
 Россия (71327)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

68
270
 
 YV
07.07.2017
  3627
 Путин (24001)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

66
369
 
 Сергей76
05.07.2017
  3585
 власть (2629)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

64
266
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  3276
 Крым (20091)

- Двойник?
- Нет!
- Брось ваньку валять! Я же вижу - лысина не та и череп какой-то круглый!
- Ей богу я есть тот самый Путин!
- Да ладно заливать!...

Шел третий час переговоров Трампа и Путина на G20.

63
265
 
 Сергей
09.07.2017
  2429
 Путин (24001), Трамп (1227)

Россия ликует: Трамп первый протянул руку!
А весь мир будет ликовать, когда Путин первый протянет ноги!

63
265
 
 YV
08.07.2017
  2756
 Путин (24001), Трамп (1227)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

63
265
 
 Гайдамака
04.07.2017
  3298
 Россия (71327)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

62
365
 
 Антип61
05.07.2017
  3385
 Россия (71327)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

62
971
 
 ot63
05.07.2017
  3486
 Россия (71327)

С нашими судами, цветы - это единственное, кого может посадить Генпрокурор...

57
360
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3390
 Луценко (7010)

Траектория полета Путина на саммит G20 в обход Польши и стран Балтии получила название "Полет очкующего стерха".

51
051
 
 Антип61
09.07.2017
  1623
 Путин (24001)

Адольф Гитлер отравился и был обсмален в одной яме с собакой. Бенито Муссолини расстреляли, а затем повесили за ноги. Хидэки Тодзио казнен через повешение. Сталина отравили свои же и он сдох в луже собственной мочи. Николае Чаушеску расстрелян вместе с женой. Хорхе Видела дал дуба в тюрьме в пригороде Буэнос-Айреса, Муаммара Каддафи пристрелили предварительно избив и поиздевавшись. Саддама Хусейна повесили. Слободан Милошевич откинул копыта в тюрьме, в Гааге.

Вот такая она, новая "русская рулетка" для Путина.

51
253
 
 Старый зольдат
06.07.2017
  3008
 Путин (24001)

После сложения полномочий депутаты Рады автоматически объявляются в международный розыск.

48
250
 
 Сергей76
03.07.2017
  3173
 ВР (22770)
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Цензор.НЕТАнекдотыСудя по отношению регламентого комитета к представлениям Генпрокуратуры, Верховная Рада - это неприкосновенный запас депутатов.
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