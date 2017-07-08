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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137585

Наслушавшись "на сон грядущий" "сказок" "дедушки Путина" и стремясь изо всех сил в "русский мир", "узкоязычные" забывают основной принцип русских сказок - "Чем дальше, тем страшней!...".

 
00
 
 Гайдамака
08.07.2017
  8
 Россия (10160)
 ТОП недели

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

72
274
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3113
 Крым (20089)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

70
676
 
 YV
04.07.2017
  2324
 Россия (71305)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

70
1181
 
 ot63
03.07.2017
  3808
 коррупция (7340)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

68
876
 
 систематик
03.07.2017
  3925
 Россия (71305)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

68
169
 
 Сергей76
03.07.2017
  3035
 ВР (22769)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

65
368
 
 Сергей76
05.07.2017
  3458
 власть (2629)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

64
266
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  3169
 Крым (20089)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

63
265
 
 Гайдамака
04.07.2017
  3192
 Россия (71305)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

61
970
 
 ot63
05.07.2017
  3373
 Россия (71305)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

60
363
 
 Антип61
05.07.2017
  3263
 Россия (71305)

С нашими судами, цветы - это единственное, кого может посадить Генпрокурор...

57
360
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3304
 Луценко (7008)

От участия Путина в международных форумах вменяемые люди уже давно ждут только отказа двигателя или ошибки пилота.

56
258
 
 YV
07.07.2017
  3165
 Путин (23989)

У них: Гарвард, Йель, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж.

У нас: кум, друг, сват, брат…..

50
1565
 
 ot63
02.07.2017
  3710
 украинцы (2546)

Французская полиция задержала "националиста", планировавшего убийство Макрона.

Все, что нужно знать о французском "националисте "- он собирался стрелять из автомата Калашникова. Видимо, из других не умеет....

48
149
 
 поэт
04.07.2017
  2779
 Макрон (113)

Запад злобный, коварный, ненавидящий Россию, мстительный, но судя по тому, что российские чиновники держат там семьи, всё-таки добрый в душе.

47
1158
 
 ot63
02.07.2017
  2678
 Россия (71305)
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Цензор.НЕТАнекдотыНаслушавшись "на сон грядущий" "сказок" "дедушки Путина" и стремясь изо всех сил в "русский мир",…
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