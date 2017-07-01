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Как все начиналось
- Юра, Америка и Европа требует, надо сажать.
- Я вчера целую клумбу посадил..
- Какую клумбу, Юра ?!
- Розы, бл., все руки исколол..
- Точно - Розенблат ! Ро-зен-блат !! Юра, к черту цветы, сажать будешь Розенблата, надо ж этим американцам хоть шо-то показать ! Но сажать будешь так, для понту, потом мы его "выдернем".
- Розенблата, так Розенблата, как скажете Петр Алексеич, и выдергивать его легче будет, чем эти колючие розы, бл..
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