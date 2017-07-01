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«Московія, а потім її правонаступниця Росія стала імперією лише тоді, коли включила у свій склад Україну з її Києвом, Києво-Могилянською академією, духовними семінаріями, системою сільських шкіл – носіями освіти та багатовікової культури, привласнила її писемність, науку, релігійні погляди, та й саму історію її попередниці Київської Русі…
Україна ж постане і рушієм її руйнування та осточного розвалу… Як сказав Тарас Бульба в однойменній повісті Гоголя, «Я тебе породив, я тебе і уб»ю…».
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