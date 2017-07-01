EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137466

У Ладожского озера,
Где Валаамский храм,
Катаюсь на бульдозере
По вражеским сырам.

Жена бежит за трактором:
- Рехнулся, идиот?!
- Пошла к такой-то матери!
Я - русский патриот!

 
00
 
 YV
07.07.2017
  15
 Россия (10160)
 ТОП недели

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

71
273
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  2796
 Крым (20078)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

70
1383
 
 ot63
01.07.2017
  4261
 Путин (23975)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

69
1079
 
 ot63
03.07.2017
  3545
 коррупция (7332)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

68
674
 
 YV
04.07.2017
  2150
 Россия (71292)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

68
876
 
 систематик
03.07.2017
  3768
 Россия (71292)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

67
067
 
 Сергей76
03.07.2017
  2867
 ВР (22760)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

65
1075
 
 ot63
30.06.2017
  4562
 СССР (726)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

64
266
 
 Сергей76
05.07.2017
  3193
 власть (2629)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

63
265
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  3019
 Крым (20078)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

63
265
 
 Гайдамака
04.07.2017
  3052
 Россия (71292)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

62
769
 
 ot63
05.07.2017
  3125
 Россия (71292)

В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.

58
361
 
 Антип61
05.07.2017
  3004
 Россия (71292)

С нашими судами, цветы - это единственное, кого может посадить Генпрокурор...

56
359
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3166
 Луценко (6997)

Две ходки в зону - Партия Регионов (будущий Опоблок) - ЯнукоВИЧ.

Две ходки в зону - Опоблок (бывшая Партия Регионов) - РабиноВИЧ.

Совпадение? Не думаю. Скорее тенденция.

54
256
 
 Старый зольдат
01.07.2017
  2930
 ПР (12797), Рабинович (98), Янукович (32548)

За что бы ни брался Владимир Владимирович - русский мир, поднятие с колен, скрепы, удвоение ВВП, почему-то всегда получается свалка в Балашихе.

51
253
 
 Andrey Dark
01.07.2017
  3869
 Путин (23975)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыУ Ладожского озера, Где Валаамский храм, Катаюсь на бульдозере По вражеским сырам. Жена бежит за трактором: - Рехнулся,…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти