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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137413

- Разве можно незаконно прослушивать народного депутата?
- А мы прослушивали домашнего кота! Мы же не виноваты, что в квартире этого кота проживает ещё и депутат Дейдей...

5
05
 
 Разноязычный Украинец
06.07.2017
  175
 Дейдей (0)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

72
981
 
 ot63
30.06.2017
  4549
 Россия (71287)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

71
1283
 
 ot63
01.07.2017
  4085
 Путин (23973)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

68
977
 
 ot63
03.07.2017
  3354
 коррупция (7329)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

67
572
 
 YV
04.07.2017
  1971
 Россия (71287)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

67
774
 
 систематик
03.07.2017
  3648
 Россия (71287)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

66
066
 
 Сергей76
03.07.2017
  2775
 ВР (22756)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

66
975
 
 ot63
30.06.2017
  4503
 СССР (726)

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

64
266
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  2569
 Крым (20073)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

60
262
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  2831
 Крым (20073)

Если россиян лишить возможности врать, это будут самые молчаливые люди в мире (если вообще не онемеют...)

60
262
 
 Гайдамака
04.07.2017
  2873
 Россия (71287)

Народная мудрость - чем честнее правительство, тем тоньше броня на их автомобилях!

59
261
 
 Сергей76
05.07.2017
  2775
 власть (2629)

В Украине идёт "гражданская война", а гробы почему-то поедут в Тамбов и Челябинск.

56
662
 
 ot63
05.07.2017
  2715
 Россия (71287)

С нашими судами, цветы - это единственное, кого может посадить Генпрокурор...

55
257
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  3001
 Луценко (6984)

Две ходки в зону - Партия Регионов (будущий Опоблок) - ЯнукоВИЧ.

Две ходки в зону - Опоблок (бывшая Партия Регионов) - РабиноВИЧ.

Совпадение? Не думаю. Скорее тенденция.

53
255
 
 Старый зольдат
01.07.2017
  2873
 ПР (12797), Рабинович (98), Янукович (32545)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

52
759
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2369
 Россия (71287)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Разве можно незаконно прослушивать народного депутата? - А мы прослушивали домашнего кота! Мы же не виноваты, что в…
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