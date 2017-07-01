Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Столыпинская аграрная реформа предложила крестьянам, выезжающим на Дальний Восток и в Сибирь бесплатную транспортировку со своим скарбом (в "столыпинских" вагонах-"теплушках), на место поселения, бесплатно - две коровы и тягловую лошадь, лес для постройки жилого дома и с/х построек, 150 рублей денежной помощи (фунт мяса (600 гр. - 11 КОПЕЕК, дойная корова -15 рублей), и освобождение семьи от воинской повинности( шестилетней), на 25 ЛЕТ!!!
Путин предлагает просто кусок земли - "дальневосточный гектар". "ПРОГРЕСС, однако!!!"...
339