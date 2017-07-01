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- Как ты думаешь, Путлер решиться на полномасштабную агрессию?
- Ну и чего он ей добьётся?
- Как чего? Захватит землю, ископаемые, ресурсы, предприятия, энергетику … Поставит своих менеджеров-олигархов ими руководить, если они отключат рубильник – Украина на коленях. Опять же, они смогут всё население безбожно доить … стоп-стоп-стоп! Так ведь весь пророссийский олигархат уже на ключевых местах! Так что же мы защищаем? Агрессия свершилась? Бл*!
- Да, брат! Совсем не много нам для защиты осталось – Конституция и 25% сельхоз земли. Бл*! Ну ещё, и наши не ватные мозги – «Глупец и на родине в плен попадает».
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