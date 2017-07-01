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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137360

Принесут , бывает , Путину к завтраку икры, лобстеров... А он: "Вы что! Я -с народом...!"
Съест корочку хлеба и водичкой ржавой из под крана запьет..."

8
08
 
 Andrey Dark
05.07.2017
  482
 Путин (9951)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

74
781
 
 ot63
30.06.2017
  4388
 Россия (71272)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

73
1083
 
 ot63
01.07.2017
  3913
 Путин (23968)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

71
273
 
 Гайдамака
29.06.2017
  2737
 Россия (71272)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

67
774
 
 ot63
30.06.2017
  4402
 СССР (726)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

65
772
 
 ot63
03.07.2017
  3130
 коррупция (7329)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

64
670
 
 систематик
03.07.2017
  3419
 Россия (71272)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

64
064
 
 Сергей76
03.07.2017
  2607
 ВР (22750)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

62
1173
 
 ot63
29.06.2017
  2606
 Крым (20064)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

58
462
 
 YV
04.07.2017
  1638
 Россия (71272)

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

55
257
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  2193
 Крым (20064)

- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")

54
458
 
 Гайдамака
29.06.2017
  3284
 Медведев (3983), Путин (23968)

ПРОДАМ воду. КРЫСчанам. Дорого. Очень дорого. НУ, ПРОСТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. Самовывоз.

53
154
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  2319
 Крым (20064)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

52
759
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2317
 Россия (71272)

Две ходки в зону - Партия Регионов (будущий Опоблок) - ЯнукоВИЧ.

Две ходки в зону - Опоблок (бывшая Партия Регионов) - РабиноВИЧ.

Совпадение? Не думаю. Скорее тенденция.

52
254
 
 Старый зольдат
01.07.2017
  2796
 ПР (12797), Рабинович (98), Янукович (32539)

-Поклонская рассказала, что пьет только крымское домашнее вино.
-Пусть лучше расскажет, что она курит.

52
759
 
 ot63
30.06.2017
  2512
 Поклонская (85)
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Цензор.НЕТАнекдотыПринесут , бывает , Путину к завтраку икры, лобстеров... А он: "Вы что! Я -с народом...!" Съест корочку хлеба и водичкой…
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