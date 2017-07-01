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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137339

США настолько бедная страна, что вынуждена повторно использовать ракеты для запуска спутников.

5
05
 
 YV
05.07.2017
  101
 США (165)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

74
781
 
 ot63
30.06.2017
  4350
 Россия (71270)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

72
1082
 
 ot63
01.07.2017
  3871
 Путин (23967)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

71
273
 
 Гайдамака
29.06.2017
  2705
 Россия (71270)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

67
774
 
 ot63
30.06.2017
  4381
 СССР (726)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  3630
 Россия (71270)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

65
570
 
 систематик
03.07.2017
  3369
 Россия (71270)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

64
771
 
 ot63
03.07.2017
  3087
 коррупция (7329)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

63
063
 
 Сергей76
03.07.2017
  2566
 ВР (22748)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

62
1173
 
 ot63
29.06.2017
  2596
 Крым (20064)

У России столько же общего с Русью, сколько у метрополитена с митрополитом.

57
360
 
 YV
04.07.2017
  1554
 Россия (71270)

- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")

54
458
 
 Гайдамака
29.06.2017
  3278
 Медведев (3983), Путин (23967)

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

52
254
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  2078
 Крым (20064)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

52
759
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2310
 Россия (71270)

-Поклонская рассказала, что пьет только крымское домашнее вино.
-Пусть лучше расскажет, что она курит.

51
758
 
 ot63
30.06.2017
  2503
 Поклонская (85)

Две ходки в зону - Партия Регионов (будущий Опоблок) - ЯнукоВИЧ.

Две ходки в зону - Опоблок (бывшая Партия Регионов) - РабиноВИЧ.

Совпадение? Не думаю. Скорее тенденция.

51
253
 
 Старый зольдат
01.07.2017
  2783
 ПР (12797), Рабинович (98), Янукович (32539)
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Цензор.НЕТАнекдотыСША настолько бедная страна, что вынуждена повторно использовать ракеты для запуска спутников.
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