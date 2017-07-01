Сын Моторолы заявил, что будит мстить за отца в каждом лифте Украины....и по маленькому и по большому...

Анекдоты
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Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....
"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...
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- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")
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