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НОВОСТИ ДУРДОМА

В оккупированном рашистами Крыму для туристов откроют посещение дачи Сталина в Массандре.В экспозиции будет выставлены сапоги великого негодяя и пара ношенных, яко бы его носков. По мнению оккупантов это должно обеспечить небывалый наплыв туристов.

10
010
 
 Старый зольдат
04.07.2017
  408
 Крым (1479)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

74
680
 
 ot63
30.06.2017
  4213
 Россия (71248)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

70
272
 
 Гайдамака
29.06.2017
  2594
 Россия (71248)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

68
977
 
 ot63
01.07.2017
  3716
 Путин (23959)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

67
673
 
 ot63
30.06.2017
  4283
 СССР (726)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  3572
 Россия (71248)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

63
972
 
 ot63
29.06.2017
  2533
 Крым (20053)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

61
667
 
 ot63
03.07.2017
  2807
 коррупция (7328)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

61
465
 
 систематик
03.07.2017
  2996
 Россия (71248)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

57
057
 
 Сергей76
03.07.2017
  2317
 ВР (22745)

- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")

54
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 Гайдамака
29.06.2017
  3216
 Медведев (3980), Путин (23959)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

53
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 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2248
 Россия (71248)

МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".

Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...

Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.

52
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 поэт
28.06.2017
  2507
 визовый режим (410)

-Поклонская рассказала, что пьет только крымское домашнее вино.
-Пусть лучше расскажет, что она курит.

52
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 ot63
30.06.2017
  2435
 Поклонская (85)

За что бы ни брался Владимир Владимирович - русский мир, поднятие с колен, скрепы, удвоение ВВП, почему-то всегда получается свалка в Балашихе.

51
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 Andrey Dark
01.07.2017
  3677
 Путин (23959)

У них: Гарвард, Йель, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж.

У нас: кум, друг, сват, брат…..

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 ot63
02.07.2017
  3309
 украинцы (2545)
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Цензор.НЕТАнекдотыНОВОСТИ ДУРДОМА В оккупированном рашистами Крыму для туристов откроют посещение дачи Сталина в Массандре.В…
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