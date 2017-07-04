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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137269

Про воду в Крыму.

Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море.
А оказалось, что укры вырыли Северо-Крымский Канал, который теперь ватники собственноручно засыпали "камнями с неба"...

9
110
 
 Разноязычный Украинец
04.07.2017
  392
 Крым (1479)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

74
680
 
 ot63
30.06.2017
  4181
 Россия (71248)

УГАДАЙ КТО ЭТО

В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.

Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.

Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.

Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?

72
173
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  4733
 Рабинович (98)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

70
272
 
 Гайдамака
29.06.2017
  2577
 Россия (71248)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

68
977
 
 ot63
01.07.2017
  3684
 Путин (23959)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

67
673
 
 ot63
30.06.2017
  4257
 СССР (726)

Украина. Горела хата. Сбежалась вся округа. Кто с ведром, кто с багром, кто с огнетушителем.... Тушили пожар.

Россия. Горела изба. Сбежалась вся округа. Кто с пивом, кто с водкой, кто с гармошкой.... Снимали пожар на телефоны.

65
671
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  4125
 Россия (71248)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  3557
 Россия (71248)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

63
972
 
 ot63
29.06.2017
  2518
 Крым (20052)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

61
667
 
 ot63
03.07.2017
  2721
 коррупция (7328)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

59
463
 
 систематик
03.07.2017
  2880
 Россия (71248)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

56
056
 
 Сергей76
03.07.2017
  2250
 ВР (22740)

- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")

54
458
 
 Гайдамака
29.06.2017
  3202
 Медведев (3980), Путин (23959)

О "ПОЛЬЗЕ" САНКЦИЙ.

- Корабль тонет!
- Не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу.

53
154
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3085
 Россия (71248)

МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".

Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...

Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.

52
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 поэт
28.06.2017
  2496
 визовый режим (410)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

52
658
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2235
 Россия (71248)
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Цензор.НЕТАнекдотыПро воду в Крыму. Ватники ржали над украми, что мол укры вырыли Черное Море. А оказалось, что укры вырыли…
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