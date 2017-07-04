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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137260

Многих киевлян мучит вопрос: "А Порошенко тоже горячую воду отключают?"

 
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 Злой казак
04.07.2017
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 Порошенко (2648)
 ТОП недели

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

75
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 ot63
30.06.2017
  4138
 Росія (6798)

УГАДАЙ КТО ЭТО

В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.

Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.

Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.

Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?

72
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 Старый зольдат
27.06.2017
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 Рабінович (18)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

70
272
 
 Гайдамака
29.06.2017
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 Росія (6798)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

69
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 ot63
01.07.2017
  3660
 Путін (1586)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

68
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 ot63
30.06.2017
  4244
 СРСР (109)

ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!

Путлер на АМЕРИКАНСКОМ Айфоне показало АМЕРИКАНЦУ видео работы АМЕРИКАНСКИХ вертолетов под переговоры УКРАИНЦЕВ, выдав это за российский удар по ИГИЛ в Сирии!

Светила мировой психиатрии в шоке!

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 Старый зольдат
27.06.2017
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 Путін (1586)

Украина. Горела хата. Сбежалась вся округа. Кто с ведром, кто с багром, кто с огнетушителем.... Тушили пожар.

Россия. Горела изба. Сбежалась вся округа. Кто с пивом, кто с водкой, кто с гармошкой.... Снимали пожар на телефоны.

65
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 Старый зольдат
27.06.2017
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 Росія (6798)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

65
267
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  3547
 Росія (6798)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

64
872
 
 ot63
29.06.2017
  2510
 Крим (3459)

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

61
566
 
 ot63
03.07.2017
  2619
 корупція (1533)

"Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию.." ,- Лавров о войне РФ против Украины.

С каких это пор козлы, лезущие в чужой огород и возглавляемые Молью, Медвежонком, Лошадью и Тундровым Оленем стали называться "цивилизацией"?

57
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 систематик
03.07.2017
  2713
 Росія (6798)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...

54
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 Сергей76
03.07.2017
  2183
 ВР (2487)

“Россия ответит на новые санкции США”, - сказал он и горько заплакал.

54
256
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3014
 Путін (1586)

- Послушайте, а почему на фото Путин и Медведев мокрые?! Ведь у них над головами зонтик держат!
- Эти два идиота никак понять не могут, что, если "с...ть против ветра", зонтик над головой не спасёт... Даже ядерный.... (Судя по выражению лица Медведева, "до него что-то стало доходить...")

54
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 Гайдамака
29.06.2017
  3191
 Медведєв (167), Путін (1586)

-Поклонская рассказала, что пьет только крымское домашнее вино.
-Пусть лучше расскажет, что она курит.

53
558
 
 ot63
30.06.2017
  2409
 Поклонська (52)
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Цензор.НЕТАнекдотыМногих киевлян мучит вопрос: "А Порошенко тоже горячую воду отключают?"
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