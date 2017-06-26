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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 137190

Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из пакетов?

17
219
 
 ot63
03.07.2017
  532
 коррупция (614)
 ТОП недели

"Я с Путиным сидела за одним столом. Он очень сильный мужчина.." (А.Герман - экс-рыгоаналка)

Вот когда посидишь с ним на одних нарах, поймешь, что он - всего лишь мелкий, подлый, трусливый гопник, привыкший прятаться за женщинами, стариками, детьми и лживыми фразами

81
889
 
 систематик
26.06.2017
  4202
 Герман (1950), Путин (23956)

После того, как украинцы покинули "Одноклассники", сайт предложено назвать "Одниватники"..

78
785
 
 систематик
27.06.2017
  3593
 Россия (71233)

У Москвы никогда нет денег на мир – но у нее всегда есть деньги на войну!

74
478
 
 ot63
30.06.2017
  3848
 Россия (71233)

УГАДАЙ КТО ЭТО

В январе 1980 он был впервые арестован за кражу государственного имущества. После 9 месяцев отсидки в КПЗ был освобожден за отсутствием состава преступления.

Наладил подпольный завод, который занимался изготовлением деревянных дверей. Суд приговорил его в 1982 году по статье 86, к 14 годам тюрьмы за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Поскольку он своей вины на суде не признал, его на год поместили в психиатрическую лечебницу. Затем, он отсидел оставшиеся 8 лет и в 1990 году был освобожден.

Сегодня он "эксперт" на каналах 112 и News One, льющий с телеэкранов воду на российскую мельницу.

Интересно, вы о каком Рабиновиче подумали?

72
173
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  4567
 Рабинович (98)

Старый-старый анекдот.
Медвежонок спрашивает маму:
-Мама, а что такое - "цивилизация?
-Цивилизация - это такое место, где мы начинаем резать себе лапы о пустые консервные банки и разбитые бутылки....

"Римейк".
Ребёнок спрашивает:
-Мама, а что такое "русский мир?"
-Это то место, где люди без совести объясняют людям без памяти, как хорошо было жить в бревенчатом бараке без штанов и на голодный желудок...

68
270
 
 Гайдамака
29.06.2017
  2461
 Россия (71233)

ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ!

Путлер на АМЕРИКАНСКОМ Айфоне показало АМЕРИКАНЦУ видео работы АМЕРИКАНСКИХ вертолетов под переговоры УКРАИНЦЕВ, выдав это за российский удар по ИГИЛ в Сирии!

Светила мировой психиатрии в шоке!

67
269
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3176
 Путин (23956)

На следующих выборах в России для подтверждения переизбрания Путина достаточно будет кивнуть телевизору.

65
772
 
 ot63
01.07.2017
  3371
 Путин (23956)

Постсоветский человек силен задним умом, но слаб памятью. Воспоминания о колбасе «за два-двадцать» напрочь вытеснили главное: счастливая и полноценная жизнь невозможна без свободы выбора. Отдавая свободу за колбасу, ты не получаешь ни того, ни другого.

65
469
 
 ot63
30.06.2017
  4022
 СССР (725)

Украина. Горела хата. Сбежалась вся округа. Кто с ведром, кто с багром, кто с огнетушителем.... Тушили пожар.

Россия. Горела изба. Сбежалась вся округа. Кто с пивом, кто с водкой, кто с гармошкой.... Снимали пожар на телефоны.

65
671
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  4051
 Россия (71233)

А вы знаете, что сначала вирус вымогатель, который впрыснули в Украину, требовал "купить немного газа у России", но создатели вируса вовремя сообразили, что так можно спалить свою контору...

63
265
 
 Разноязычный Украинец
28.06.2017
  3472
 Россия (71233)

Предатели Крыма ждали богатых "освободителей", а пришли нищие оккупанты.

61
869
 
 ot63
29.06.2017
  2423
 Крым (20046)

“Россия ответит на новые санкции США”, - сказал он и горько заплакал.

54
256
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  2967
 Путин (23956)

О "ПОЛЬЗЕ" САНКЦИЙ.

- Корабль тонет!
- Не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу.

53
154
 
 Старый зольдат
27.06.2017
  3027
 Россия (71233)

Российские военные почему-то отпускные называют гробовыми.

53
558
 
 Евгений Цуканов
30.06.2017
  2122
 Россия (71233)

МЗС про візовий режим із РФ: "Ідею підтримуємо, але вона може ускладнити життя українцям".

Ага, ми за колгосп, але не в нашому селі...

Вельминешановні керівники держави! Росія ускладнила життя українцям ще 3 роки тому, пересварила їх з родичами в Росії, залишила сиріт по всій Україні. Чому ми маємо думати про тих, хто їде заробляти в країну-агресора? А по родинних чи бізнесових справах можна і візу отримати.

52
355
 
 поэт
28.06.2017
  2457
 визовый режим (410)
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Цензор.НЕТАнекдотыЕсли пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт в Украине - за одну зиму, то, может быть, стоит делать дороги из…
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